Сегодня ученые страны принимают поздравления

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четверг
8.02.2018
11:39:47
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Сегодня ученые страны принимают поздравленияДень науки был установлен в 1999 году. Дату выбрали не случайную – 8 февраля 1724 года в России была учреждена Академия наук. С тех пор немало российских ученых внесли вклад в развитие мировой науки.
С профессиональным праздником орловских ученых поздравило правительство области, отметив, что наш регион богат талантливыми людьми. В 2017 году два наших соотечественника удостоены гранта Президента РФ. За успехи в научной деятельности ежегодно 250 студентам и аспирантам вузов назначается стипендия губернатора Орловской области.
Знаковой площадкой эволюции мысли остаются образовательные учреждения. Профессорско-преподавательский состав орловских вузов насчитывает около 300 докторов и около 1200 кандидатов наук. Под их руководством студенты ведут активную исследовательскую деятельность, для которой приобретается новейшее оборудование. К примеру, буквально на днях открылась новая лаборатория в опорном вузе.
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