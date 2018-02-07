Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Зима показывает свои клыки. Орловские общественники призывают коммунальщиков сбивать сосульки. - И один на стороне добра воин. Орловчанка стала лауреатом национальной премии «Будем жить». - Найдется ли «спасательный круг» для ПАТП-1? - Нарушают в два раза чаще водителей. Пешеходы в поле зрения УГИБДД. - С ветерком! На центральной площади Орла устанавливают горку.

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Вести-Орёл

7 февраля 2018 года







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