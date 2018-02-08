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Подъемник в доме на Раздольной установлен

Ребенок-инвалид, проживающий на Раздольной улице в Орле, долгое время нуждался в подъемнике, чтобы иметь возможность выходить на улицу. И долгое время власти не могли решить этот вопрос. И вот, наконец, дело сделано.

Совместный осмотр вновь установленного механизма был произведён в конце января представителями Следственного Комитета, Технадзора, управляющей компании и управления коммунальным хозяйством.

Как сообщил зам. главы администрации города Орла Олег Минкин, на сегодняшний момент подъёмник передан на обслуживание управляющей компании. Соответствующий акт подписан между управлением муниципального имущества и управляющей компанией.
Олег Минкин: «После оформления актов осмотра и ввода в эксплуатацию мы будем ходатайствовать в Службу судебных приставов о завершении исполнительного производства в виду исполнения решения суда. Ключи от подъемника, соответственно, вручены заявительнице. Замечаний нет».
Напомним, широкую огласку история о ребёнке-инвалиде, который несколько лет не мог выйти на улицу из-за неправильно установленного подъёмника, получила после выхода сюжетов в орловских и федеральных СМИ. Но по настоящему дело сдвинулось с мёртвой точки только после того, как главой Следственного Управления Следственного Комитета по Орловской области было дано поручение о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц.


Татьяна Курбатова
8 февраля 2018 года

 


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