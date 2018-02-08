Новости версия для печати В Сочи проходит финал Всероссийского конкурса «Лидеры России» В финальных мероприятиях принял участие и глава Орловской области Андрей Клычков. Сегодня по программе – день наставника.



В Сочинском парке науки и искусства «Сириус» собрались 300 финалистов из 54 регионов страны. Для них организованы мастер-классы, которые провели министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Накануне вечером состоялась дискуссия на тему: «Роль лидера в развитии системы государственного управления на региональном уровне: ключевые вызовы и решения».



Врио губернатора нашей области Андрей Клычков осветил ряд прикладных аспектов регионального управления, остановившись на необходимости повышения качества управленческих решений во всех сферах.

Впереди еще несколько насыщенных дней. Торжественная церемония закрытия состоится 11 февраля. Финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн. рублей.



Наш регион в полуфинале соревнования представлял заместитель прокурора Заводского района города Орла Василий Воробьев.





Татьяна Напольских

8 февраля 2018 года







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