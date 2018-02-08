Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Тропу юных героев» отметили на всероссийском уровне.

Орловец Сергей Почтарёв стал победителем конкурса.



- И с шашечками, и чтобы ехать! Работу такси проверяет орловская Госавтоиснпекция.



- Звонок – на обед. 100 млн. рублей выделено из областной казны, чтобы школьники продолжали получать бесплатное питание.



- Умение вести за собой. Какие они, качества настоящего лидера?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

8 февраля 2018 года







На главную страницу





