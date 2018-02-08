Новости версия для печати 100 млн. рублей из областного бюджета получат муниципалитеты на обеспечение школьного питания в этом году Денежные средства выделяются в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы области «Образование в Орловской области» на 2018 год.



Как сообщает информационный портал Орловской области, самые большие субсидии предусмотрены Орлу – более 45 млн., Ливнам – 7,6 млн. рублей, Мценску – более 6 млн.



Среди районов больше всех получит Орловский - почти 6 млн. рублей, Ливенский – более 3 млн., и Кромской – около 2,5 млн. рублей.





Орловское Информбюро

8 февраля 2018 года







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