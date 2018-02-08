Новости версия для печати 7 февраля начались традиционные выездные встречи депутатов орловского Горсовета с органами территориального общественного самоуправления в районах города Не по-зимнему жаркие дискуссии развернулись на выездной встрече депутатов с руководителями Заводского района Орла. На повестке дня стоял вопрос, который можно назвать «вечным» - формирование современной городской среды на территории Орла. Обсудили и сезонные проблемы – уборку снега во дворах, парках, скверах.



То, что благоустройство дворов, парков и скверов в Орле оставляет желать лучшего, для жителей Орловщины не секрет. Администрацией города Орла был подготовлен проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Орла на 2018 – 2022 годы».

Елена Копачева, заместитель начальника отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «Планируется выделить 160,1 миллионов рублей, из них федеральных средств – 82,7 миллионов рублей, областных – 4,3 миллиона рублей, средств Дорожного фонда – 73 миллиона, софинансирование программы средствами городского бюджета составит 1,6 миллионов рублей». В 2018 году приняли решение отремонтировать 75 дворов. Однако любой житель Орла вправе высказать свое мнение по поводу того, какую территорию нужно привести в порядок в первую очередь. Депутаты подчеркнули: исходя из опыта 2017 года, к этому вопросу отнестись нужно со всей ответственностью.

Константин Федотов, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: «Должна быть проведена линия на улучшение условий проживания, на улучшение дворов. К примеру, до сих пор важный вопрос не решен – единственный тротуар вдоль дома совмещен с отмосткой. Очень важно для людей поправить эту отмостку, и не ходить по дороге с маленькими детьми, с колясками». Как показывает практика, нет никаких гарантий, что ремонт будет выполнен надлежащим образом и в сроки. С чем столкнулись и жители дома № 274 по улице Комсомольской, их двор был включен в программу «Комфортная городская среда».

Галина Морозова, председатель домового комитета по адресу ул. Комсомольская д. 274: «Работы должны были начаться в начале июля, но реально работы по ремонту начались в начале октября и завершились только в начале декабря, то есть, в неблагоприятных погодных условиях – тогда уже шли дожди, снег. В конце декабря стали уже проявляться недостатки – разрушение асфальта, неправильно уложенный бордюрный камень. Работы часто велись в вечернее и едва ли не в ночное время». Председатель домкома пояснила, что работы принимали администрация города и управления коммунального хозяйства. К последним, кстати, вопросов у депутатов было много, однако начальник УКХ Светлана Климова отсутствовала, хотя и числилась в качестве спикеров.

Раиса Дубровская, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: «Я напишу служебную записку на имя главы администрации, чтобы с нее взяли объяснительную, почему она сегодня вот так отнеслась к общественности и к депутатам». Кто и за что отвечает в программе формирования городской среды? Этот вопрос также интересовал депутатов. Как пояснила зам. начальника отдела капремонта Елена Копачева, «МКУ УКС города Орла будет заказчиком по ремонту дворовых территорий, а МКУ УКХ будет заказчиком по благоустройству общественных территорий». Вопрос этот возник не случайно, в 2017-м работы, заявленные в двух дворах, не были выполнены. На заседании заверили – сделают. Но когда? Не уточнили. Программа рассчитана до 2022 года. Её обещают держать под общественным контролем.





Юлия Опанасюк

8 февраля 2018 года







На главную страницу





