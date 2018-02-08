Новости версия для печати Простудные инфекции и грипп продолжают циркулировать на Орловщине На сегодняшний день семь школ Орла закрыты на карантин.



Кроме того, учебный процесс приостановлен еще в 146-ти классах. Делается это для того, чтобы не распространялась простуда и грипп среди детей. Также каратнтин действует в школах Орловского, Урицкого, Свердловского районов и города Ливны.

Как подсчитали в Роспотребнадзоре, за минувшую неделю к врачам с ОРВИ и гриппом обратилось 4825 человек. 63% - это дети до 14-ти лет.





Татьяна Напольских

8 февраля 2018 года







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