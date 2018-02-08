Ливенцы отмечают 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

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четверг
8.02.2018
23:47:06
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Ливенцы отмечают 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиковЮбилейную годовщину освобождения своего района ливенцы отметили митингом, который состоялся у братской могилы воинов в слободе Беломестное.
Такие «места памяти» есть в каждом населенном пункте. Слишком дорогой ценой была оплачена победа. Только за освобождение города Ливны свои жизни отдали три тысяч советских солдат и офицеров. Двадцать тысяч ливенцев сражались на фронтах Великой Отечественной. Более восьми тысяч – не вернулись домой. Четырнадцать уроженцев района стали Героями Советского Союза, пятеро – полными кавалерами Орденов Славы.
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