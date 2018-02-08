Новости версия для печати Ливенцы отмечают 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Юбилейную годовщину освобождения своего района ливенцы отметили митингом, который состоялся у братской могилы воинов в слободе Беломестное.



Такие «места памяти» есть в каждом населенном пункте. Слишком дорогой ценой была оплачена победа. Только за освобождение города Ливны свои жизни отдали три тысяч советских солдат и офицеров. Двадцать тысяч ливенцев сражались на фронтах Великой Отечественной. Более восьми тысяч – не вернулись домой. Четырнадцать уроженцев района стали Героями Советского Союза, пятеро – полными кавалерами Орденов Славы.





Татьяна Напольских

8 февраля 2018 года







На главную страницу





