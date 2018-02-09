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Контактная информация как способ контроля

В Орле на контейнерах для мусора разместят таблички с данными об ответственных за вывоз отходов.

Как сообщили в мэрии, это позволит отслеживать, насколько в городе чисто, вовремя ли убирают мусор и быстро определять компании, которые пренебрегают своими обязанностями.
 
Также городские власти приняли решение закрепить за управляющими компаниями контейнерные площадки, которые принадлежат многоквартирным домам, но находятся за пределами прилегающих дворовых территорий. Эта работа уже ведется.



Мария Семак
9 февраля 2018 года

 


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