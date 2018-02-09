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В этом году в 29 многоквартирных домов Болхова придёт капремонт

В домах заменят кровлю, отремонтируют фасад, сделают отмостку. Большинство домов – старше революции, поэтому требуют существенного вложения сил и средств.

Примечательно, что подрядчик – местный. Компания «Болховское ремонтно-строительное управление» у жителей пользуется авторитетом. На рынке уже много лет, обязательства выполняет, делает всё в срок и качественно.

Всего же в списке капремонта 2018 года, согласно постановлению правительства региона, - 84 многоквартирных дома. Плюс – переходящие объекты плана 2017 года.