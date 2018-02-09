Сегодня стоматологи всего мира отмечают профессиональный праздник

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пятница
9.02.2018
11:47:04
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Сегодня стоматологи всего мира отмечают профессиональный праздникЗа рубежом в календаре праздничных дат этот день появился 30 лет назад. Но в России официальный статус ему присвоили в 2001 году. Орловские стоматологи сегодня также принимают поздравления.
«Величайший из врачей, который лечит зубы», - так считали древние египтяне. Вообще же история профессии насчитывает 9 тысяч лет. Тогда дантисты вместо пломб использовали субстанцию, похожую на асфальт, а воспаленный нерв выжигали раскалённым железом. В 21 веке такие «страшилки» про стоматологов не актуальны. Современные методы протезирования и лечения зубов практически безболезненны, и пломбы ставят даже тогда, когда пациент спит.
Зубные врачи нашего региона сегодня тоже принимают поздравления. А областная поликлиника подведёт итоги конкурса на лучшее поздравление. За свое «спасибо» доктору победители получат подарки.
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