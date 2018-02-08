Новости версия для печати В ноябре 2018 года Орел будет встречать гостей со всей страны Сегодня в Министерстве культуры РФ состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева.



Заседание состоялось под руководством зам. министра культуры Аллы Маниловой. Руководитель Орловской области Андрей Клычков также принял участие во встрече.



Рассматривали вопросы, связанные с реконструкцией учреждений культуры. В частности, ремонтные работы запланированы в Спасском-Лутовиново.



Накануне, будучи в Сочи на конкурсе «Лидер России», Андрей Клычков отметил, что для нас это событие – возможность заявить о себе на всероссийском уровне.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Просто многие не могут представить, какая у нас красота в Орловской области – и природа, и культура. В этом году мы отмечаем 200 лет Ивану Сергеевичу Тургеневу. Это празднование, которое мы хотим сделать для всей страны. Мало кто знает, что в Орловской области есть Национальный парк «Орловское полесье», где поголовье диких зубров составляет несколько сотен». Врио губернатора сообщил, что в настоящее время формируется полноценная концепция туристических маршрутов региона, создается туристический портал области. Также поставлены задачи развития инфраструктуры услуг и отдыха, надежного транспортного сообщения.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Празднование юбилея Тургенева – прекрасная возможность для развития туристского потенциала региона. Мы рассчитываем, что мероприятия, связанные с торжествами, привлекут многочисленных туристов на Орловщину, укрепят ее славу как крупного культурно-исторического и литературного центра России». Ключевые события научной и культурной жизни запланированы на октябрь-ноябрь 2018 года, сообщает информационный портал Орловской области.



Кроме Орловщины, 200-летие писателя будут праздновать также в Москве, Санкт-Петербурге и Тульской области.





Татьяна Напольских

8 февраля 2018 года







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