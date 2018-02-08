Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
8.02.2018
23:47:46
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В ноябре 2018 года Орел будет встречать гостей со всей страны

Сегодня в Министерстве культуры РФ состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева.

Заседание состоялось под руководством зам. министра культуры Аллы Маниловой. Руководитель Орловской области Андрей Клычков также принял участие во встрече.

Рассматривали вопросы, связанные с реконструкцией учреждений культуры. В частности, ремонтные работы запланированы в Спасском-Лутовиново.

Накануне, будучи в Сочи на конкурсе «Лидер России», Андрей Клычков отметил, что для нас это событие – возможность заявить о себе на всероссийском уровне.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Просто многие не могут представить, какая у нас красота в Орловской области – и природа, и культура. В этом году мы отмечаем 200 лет Ивану Сергеевичу Тургеневу. Это празднование, которое мы хотим сделать для всей страны. Мало кто знает, что в Орловской области есть Национальный парк «Орловское полесье», где поголовье диких зубров составляет несколько сотен». 
Врио губернатора сообщил, что в настоящее время формируется полноценная концепция туристических маршрутов региона, создается туристический портал области. Также поставлены задачи развития инфраструктуры услуг и отдыха, надежного транспортного сообщения.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Празднование юбилея Тургенева – прекрасная возможность для развития туристского потенциала региона. Мы рассчитываем, что мероприятия, связанные с торжествами, привлекут многочисленных туристов на Орловщину, укрепят ее славу как крупного культурно-исторического и литературного центра России».
Ключевые события научной и культурной жизни запланированы на октябрь-ноябрь 2018 года, сообщает информационный портал Орловской области.

Кроме Орловщины, 200-летие писателя будут праздновать также в Москве, Санкт-Петербурге и Тульской области.


Татьяна Напольских
8 февраля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта