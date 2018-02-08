Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Ньютоновское яблоко и их вдохновляет на открытия. Один день в научной лаборатории провела наша съемочная группа. - По заслугам. Орловские медики получили «заслуженных». - День визитов. Сегодня в Орле встречали политический десант. - «Шаг в профессию» помогают сделать в опорном вузе.

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Вести-Орёл

8 февраля 2018 года







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