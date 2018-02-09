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Пешеходный переход у ГРИННа – не вернут

Орловские власти вынесли окончательный вердикт – через Кромское шоссе можно перейти только через мост-связку между зданиями – надземный переход. В нашу редакцию стали поступать обращения горожан, недовольных решением чиновников о закрытии привычного всем пешеходного перехода. Что послужило причиной? И кому придётся тяжелее всего?

Безопасность превыше всего, - подумали орловские чиновники и закрыли пешеходный переход со светофором вблизи крупнейшего в городе торгового комплекса. Теперь перейти дорогу на Кромском шоссе от развлекательного центра до супермаркета можно исключительно по надземному переходу. 40 ступенек вверх, 40 ступенек – вниз. Можно по эскалатору. Но работает только с одной стороны – и только вверх.

Для инвалидов и мам с колясками предусмотрены специальные платформы. Правда угол настолько крутой – что это будет как минимум тяжело, как максимум – опасно. Тогда ответственные за переход предложили ещё одну альтернативу – через сам торговый центр – там есть и удобные пандусы, и лифт. Только на такой крюк уйдёт в разы больше времени.
Владимир Пирожков, житель г. Орла: «Лифт там не справляется с нагрузкой. Люди ездят между этажами, вниз почти никто не спускается. Приходится очень долго ждать. Летом здесь прямая дорога до дач. Здесь пять-шесть дачных кооперативов, сотни людей ходят. Как они будут с этими своими вёдрами, сумками подниматься – не представляю». 
Но начальный проект, ещё на этапе строительства торгового центра, был вообще без перехода со светофором. Появился он со статусом «временный». Сотрудники Госавтоинспекции выдвинули требования его демонтировать, что и было сделано осенью. Ибо выезды со стоянок возле торгового комплекса долгое время были очагами аварийности.
Виталий Гришаков, начальник отдела организации дорожной деятельности администрации г. Орла: «Мы направили обращение в ГРИНН с просьбой рассмотреть возможность установки такого же эскалатора для подъёма маломобильных групп населения. По нашей информации они сейчас рассматривают техническую возможность, думаю, они примут наше предложение». 
Для пожилых людей это проблемы с переходом через Кромское шоссе не решит. Делать крюк, проходя приличное расстояние, для них будет немногим легче, чем подниматься по ступеням.


Антон Киселёв
9 февраля 2018 года

 


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