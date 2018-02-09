Новости версия для печати Попытка избежать призыва привела к возбуждению уголовного дела – по факту использования подложного документа В следственном комитете сейчас изучают медицинскую карточку 20-летнего жителя Орла.



Как предполагают следователи, акт исследования состояния здоровья молодого человека содержал заведомо ложные сведения. На основании этого документа он был освобожден от призыва и снят с воинского учета. К слову, не так давно следователи интересовались здоровьем пятерых ливенцев, таким же образом освобожденных от службы в армии.





Татьяна Напольских

9 февраля 2018 года







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