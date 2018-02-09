Новости версия для печати На празднование 200-летия Ивана Тургенева из федерального бюджета будет выделено более 346 млн. рублей Об этом сообщила заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова на заседании «федерального» оргкомитета.



В утвержденном плане - более 40 масштабных акций.



Большая часть средств будет направлена на реставрацию объектов культурного наследия в Тульской и Орловской областях. В настоящий момент продолжаются работы в усадьбе писателя в Спасском-Лутовиново. Их планируется завершить к ноябрю этого года - сообщил Андрей Клычков. В московский план празднования юбилейной даты включили открытие Дома-музея Тургенева на Остоженке и памятника писателю в Сквере Тургенева.



Также было предложено сделать 200-летие нашего выдающегося земляка главной темой Библионочи, которая будет проходить по всей России в конце апреля.



Минкультуры России профинансировало производство фильма «Неизвестный Тургенев. Свет и тень».



Кроме того, Российской государственной библиотекой были оцифрованы и размещены на портале Национальной электронной библиотеки 352 издания. Это сочинения писателя, а также биографические и литературоведческие работы.





Татьяна Напольских

9 февраля 2018 года







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