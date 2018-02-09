Новости версия для печати Сегодня проходит региональный этап школьной олимпиады по физкультуре Продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В ней принимают участие более 600 орловских старшеклассников. Сегодня – состязание по физической культуре. И это – не менее важный предмет, чем точные науки.



На образовательном портале Орловской области уже опубликованы официальные протоколы жюри и работы победителей по французскому языку, физике, искусству, праву, астрономии, литературе и экономике. Призеры будут участвовать в заключительном этапе – общероссийском. Но олимпиада еще не закончена. Впереди испытания по английскому языку, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, немецкому языку. Участие и победы в таких олимпиадах дают выпускникам дополнительные преференции при поступлении в вузы.





Татьяна Напольских

9 февраля 2018 года







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