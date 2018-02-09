Новости версия для печати Больше 2,5 тонн продуктов не дошли до столов орловцев Они были изъяты из оборота. Причина: нарушения условий хранения или отсутствие необходимой документации. В региональном Роспотребнадзоре сегодня подвели итоги годовой работы.



В 2017 году ведомством было проведено около 2 тысяч проверок, выявлено более 3,8 тысяч административных правонарушений. Сумма наложенных штрафов составила 20,5 млн. рублей.



По словам первого зам. губернатора области Александра Бударина, благодаря активной работе региональной службы Роспотребнадзора, Орловщина входит в число лучших регионов по показателям вакцинации населения, и иммунизации детей.



Кроме того, в чреде заметных показателей - снижение смертности от отравления суррогатным алкоголем сразу на 50 %.





Татьяна Напольских

9 февраля 2018 года







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