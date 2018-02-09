Больше 2,5 тонн продуктов не дошли до столов орловцев

|
пятница
9.02.2018
23:45:51
|
|
Больше 2,5 тонн продуктов не дошли до столов орловцевОни были изъяты из оборота. Причина: нарушения условий хранения или отсутствие необходимой документации. В региональном Роспотребнадзоре сегодня подвели итоги годовой работы.
В 2017 году ведомством было проведено около 2 тысяч проверок, выявлено более 3,8 тысяч административных правонарушений. Сумма наложенных штрафов составила 20,5 млн. рублей.
По словам первого зам. губернатора области Александра Бударина, благодаря активной работе региональной службы Роспотребнадзора, Орловщина входит в число лучших регионов по показателям вакцинации населения, и иммунизации детей.
Кроме того, в чреде заметных показателей - снижение смертности от отравления суррогатным алкоголем сразу на 50 %.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта