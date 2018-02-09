Новости версия для печати СМИ проследят за выборами Аккредитованные при избиркомах журналисты смогут не только находиться и освещать ход избирательной компании в местах голосования, но и присутствовать при подсчете голосов и даже получать копии решений территориальный комиссий.



Об этом сегодня говорила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина. Она общалась в формате видеоконференции с региональными избиркомами и представителями региональных СМИ. Майя Гришина сообщила также, что аккредитованные представители СМИ будут иметь больше прав, которые определены законом.



Обсуждалась сегодня и тема предстоящих жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени на теле- и радиоканалах. В Орле она пройдет 14 февраля в 10 утра в конференц-зале ГТРК «Орел» по улице 7-го Ноября, 43 .



Агитация в СМИ начинается с 17 февраля - с этого времени будут размещаться ролики кандидатов, партий, пройдут также дебаты среди кандидатов или их доверенных лиц.





Татьяна Напольских

9 февраля 2018 года







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