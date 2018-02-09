Сегодня представители «Партии Роста» совместно с орловским бизнес-сообществом провели деловой завтрак

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пятница
9.02.2018
23:45:58
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Сегодня представители «Партии Роста» совместно с орловским бизнес-сообществом провели деловой завтракВо время встречи обсудили проблемы формирования пенсии.
Этой теме будет посвящен цикл мероприятий под названием «Справедливая и современная пенсионная реформа». Проект разработан институтом экономики роста имени Столыпина под руководством кандидата в президенты России от «Партии Роста», уполномоченного по защите прав предпринимателей - Бориса Титова.
За круглым столом эксперты обсудили нынешние проблемы в пенсионной сфере и предложили пути решения. Например, создать понятные, прозрачные и стабильнее условия для формирования пенсионных прав и накоплений. Не допустить повышения пенсионного возраста. Также на встрече подвели итоги сбора подписей в поддержку участия Борисова Титова в выборах президента России. Как сообщил начальник штаба «Партии Роста» Вячеслав Кленов, в поддержку лидера было собрано 4142 голоса вместо необходимых 1500.
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