Новости версия для печати Орловские школьники приняли участие в региональном этапе всероссийской Олимпиады по физической культуре В этом году на олимпиаду школьников приехало 66 участников из муниципальных образований нашего региона – это победили своих этапов олимпиады



Задания к Олимпиаде присылаются центральной предметной комиссией организационного комитета из Москвы. Региональный этап включает как теоретическую, так и практическую части. На выполнение заданий вместо привычных трех часов, дается всего 45 минут.

Марина Соломченко, председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады по физической культуре: «Здесь очень много тестовых заданий, где предлагается выбор какого-либо ответа». Участники признались, им проще свои умения демонстрировать на практике, а вот за теоретическую часть - переживали.









Юлия Опанасюк

9 февраля 2018 года







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