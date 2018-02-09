Новости версия для печати В Орле завершился II региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» по системе WorldSkills Russia Награждение победителей состоялось во Дворце Пионеров.



В каждой компетенции по три призовых места. Соревнования проводятся среди студентов колледжей и техникумов. В этом году в них приняли участие 64 человека. Победители войдут в сборную Орловской области и представят регион на Всероссийском уровне.





Татьяна Напольских

9 февраля 2018 года







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