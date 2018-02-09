Новости версия для печати Орловский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшим полицейским – Павлу Доброхвалову и Дмитрию Борисову Бывший начальник ОБЭП городского УМВД и его подчиненный обвиняются в покушении на мошенничество.



Оба они были задержаны в июле 2016 года при получении миллиона семисот тысяч рублей. По версии следствия – это лишь часть денег, за которые Доброхвалов и Борисов пообещали бизнесмену «замять» уголовное дело, затрагивающее его интересы. Суд продлил подозреваемым срок содержания под стражей на два месяца.





Иван Суверин

9 февраля 2018 года







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