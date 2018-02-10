Новости версия для печати Городская среда глазами студентов Орловский государственный университет запускает проект «Новый старый город». Он посвящен разработке идей по преобразованию и развитию Орла.



Площадкой для диалога станет бизнес-форум. Принять в нем участие могут не только студенты, но и представители проектных организаций, архитектурных и дизайнерских бюро. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Победителей ждут призы и возможность доработать свои идеи с профессиональными наставниками.





Татьяна Дьяконова

10 февраля 2018 года







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