Новости версия для печати Более 600 орловских старшеклассников приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам Впереди у орловских школьников конкурсные испытания по экологии, физической культуре, английскому языку, технологии, основам безопасности и жизнедеятельности, немецкому языку.



На образовательном портале Орловской области опубликованы официальные протоколы жюри и работы победителей и призеров регионального этапа олимпиады по следующим общеобразовательным предметам: французский язык, физика, искусство (мировая художественная культура), право, астрономия, литература, экономика. На основании результатов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам Министерством образования и науки РФ будет установлено количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 февраля 2018 года







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