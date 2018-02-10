Более 600 орловских старшеклассников приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

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суббота
10.02.2018
11:59:16
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Более 600 орловских старшеклассников приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметамВпереди у орловских школьников конкурсные испытания по экологии, физической культуре, английскому языку, технологии, основам безопасности и жизнедеятельности, немецкому языку.
На образовательном портале Орловской области опубликованы официальные протоколы жюри и работы победителей и призеров регионального этапа олимпиады по следующим общеобразовательным предметам: французский язык, физика, искусство (мировая художественная культура), право, астрономия, литература, экономика.
На основании результатов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам Министерством образования и науки РФ будет установлено количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады, сообщает информационный портал Орловской области.
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