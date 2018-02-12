Новости версия для печати До 1 марта страхователям-работодателям необходимо предоставить в Пенсионный фонд сведения о сотрудниках Информацию можно передать тремя способами: по электронным каналам связи, на личном приеме или по почте.



Отчетность в электронной форме законодательно возложена на работодателей с численностью от 25 сотрудников. Кроме того, любой страхователь вне зависимости от численности работников, может включиться в систему электронного документооборота Пенсионного фонда России. Ну а в случае, если сведение не будут предоставлены, работодателю грозит штраф.





Татьяна Дьяконова

12 февраля 2018 года







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