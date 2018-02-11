Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет финал открытого турнира области по хоккею с шайбой среди мальчиков 11 - 12 лет Соревнования проводятся в рамках партийного проекта «Детский спорт».



Программа работает уже 4 года. За это время в различных регионах построено 617 физкультурно-оздоровительных комплексов, отремонтировано четыре с половиной тысячи школьных спортивных клубов и почти две тысячи спортивных площадок. Турнир по хоккею с шайбой организован при участии регионального отделения Партии «Единая Россия». В нем соревновались команды из восьми районов области.



Сильнейших определит финал, который пройдет 11 февраля в спортивно-оздоровительном центре Ледовая арена. Начало в 14 часов.





Татьяна Дьяконова

11 февраля 2018 года







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