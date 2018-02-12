Новости версия для печати Отвечать за чистоту на кладбищах Орла будет Спецавтобаза Управление коммунальным хозяйством города Орла заключило с предприятием муниципальный контракт на сумму 6 млн рублей. По его условиям, уборке подлежат кладбищенские территории общей площадью 13,27 гектаров.



Как сообщает сайт городской администрации, в частности, речь идет об Историко-мемориальном кладбище, а также о семи общественных — Крестительском, Троицком, Афанасьевском, Лепешкинкском, Наугорском, Лужковском и Иоанно-Богословском. В перечне работ: очистка от мусора и снега дорожек, газонов, а также вывоз мусора и выпиловка аварийных деревьев. Как отметила начальник управления коммунальным хозяйством Светлана Климова, «Спецавтобазе» приходится очищать также территорию, прилегающую к магазинам возле кладбищ. Однако глава администрации Александр Муромский сообщил, что 29 июня 2018 года вступят в силу изменения в ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым хозяйствующие субъекты будут обязаны убирать прилегающую территорию. По поручению главы администрации соответствующий законопроект местного уровня будет подготовлен к 30 марта.





Орловское Информбюро

12 февраля 2018 года







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