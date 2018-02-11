Новости версия для печати Теперь из средств материнского капитала можно оплачивать дошкольное образование детей Причем не только второго, но и первого ребенка.



Распоряжение вступило в силу 1 января этого года. Заявление на эти цели может быть подано с момента появления в семье второго или последующего ребенка. Чтобы распорядиться средствами, нужно лично прийти и подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно и электронным путем - через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг





Мария Семак

11 февраля 2018 года







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