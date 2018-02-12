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понедельник
12.02.2018
12:15:59
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Осторожно! Мошенники!Орловцы все чаще находят в своих почтовых ящиках уведомления о необходимости поверки электросчетчиков, с рекомендациями заменить приборы учета по причине их несоответствия нормам.
Компания «Орловский энергосбыт» предупреждает, что она является единственным поставщиком подобного оборудования на территории региона, и свои полномочия посторонним агентам не передавала. Так что если вы получили подобную рассылку, не стоит менять счетчики. Если же у вас есть сомнения, посмотрите в свои квитанции - на них вы найдете информацию о замене приборов электроучета.
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