Новости версия для печати Осторожно! Мошенники! Орловцы все чаще находят в своих почтовых ящиках уведомления о необходимости поверки электросчетчиков, с рекомендациями заменить приборы учета по причине их несоответствия нормам.



Компания «Орловский энергосбыт» предупреждает, что она является единственным поставщиком подобного оборудования на территории региона, и свои полномочия посторонним агентам не передавала. Так что если вы получили подобную рассылку, не стоит менять счетчики. Если же у вас есть сомнения, посмотрите в свои квитанции - на них вы найдете информацию о замене приборов электроучета.





Мария Семак

12 февраля 2018 года







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