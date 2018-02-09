Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 96 ступенек недовольства. Почему безопасный надземный переход не устраивает орловцев? - Секреты поварского искусства. Почему масло иногда светится фиолетовым? И зачем в пряники добавляют «Сухие духи»? - Орловские «борцы с коррупцией», подозреваемые в коррупции, останутся под стражей еще два месяца. - Выборы под жестким контролем журналистов. Аккредитованные представители СМИ будут иметь больше прав.

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Вести-Орёл

9 февраля 2018 года







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