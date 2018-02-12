Новости версия для печати Виктор Селивёрстов: «Сделано много, но не достаточно» Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» провел на Орловщине два дня – 8 и 9 февраля.



Знакомство с нашей областью столичный гость начал с металлургического центра Орловщины – города Мценска. Затем Виктор Селивёрстов встретился с секретарями первичных организаций партии и депутатами Мценска.



А 9 февраля московский политик посетил НКМЦ им. Круглой. Результатами и принципами своей работы орловские медики поделились с заместителем секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Виктором Селивёрстовым.



В целом за три года 84% маленьких пациентов ушли домой здоровыми. Как отметили врачи, лечение в клинике проводится по тем же протоколам, как в Швейцарии и Германии. Заместитель секретаря Генсовета партии таким подходом был приятно удивлен. Шестой год орловские единоросы помогают онкобольным. Столько лет и фестивалю «Музыка добрых сердец», благодаря которому собирают средства на помощь больным детям.



Разговор о здравоохранении продолжился на встрече с активом. В зале – главы районов, учителя, врачи спортсмены. Сделано много, но не достаточно – вердикт московского гостя.

Виктор Селивёрстов, заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия»: «Много вопросов с ясельными группами, серьезные вопросы с воссозданием фельдшерско-акушерских пунктов, много вопросов по дорогам». Подготовка к выборам главы государства и реализация партийных проектов – в центре разговора. В 2017-м только в рамках проекта «Культура малой Родины» отремонтировано 15 районных домов культуры. В этом году из федерального бюджета в область придут еще 17, 5 млн рублей.

Леонид Музалевский, секретарь ОРО партии «Единая Россия»: «Многие проекты нацелены на важное и главное: сделать комфортное проживание жителей, и выполнять те наказы, о которых нам жители говорят». Памятник участникам локальных войн и военных конфликтов – один из примеров обратной связи с людьми. Орловцы просили и в 2010-м мемориал обосновался на Наугорском шоссе. Виктор Селиверстов возложил цветы к подножию памятника. В локальных войнах погибли больше двухсот наших земляков.









Надежда Невматулина

12 февраля 2018 года







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