Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
12.02.2018
12:16:02
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

На 2,5 тысячи жителей – 50 журналистов

Медиахолдинг Троснянской школы в этом году отмечает юбилей. Уже 5 лет они - повара информационной кухни района. Меню - сбалансированное и разнообразное: две газеты, сайт, выпуски новостей, студия мультипликации. Сюжеты выкладывают на сайте школы, а свежие номера газет разбираются, как горячие пирожки. В копилке наград – участие и победы во всероссийских и областных конкурсах и фестивалях.

Позывные школьного ТВ в Тросне ждут с нетерпением. Раз в месяц в эфире – «Перемена ТВ». Студия, хромакей, свет, камера – мотор! Здесь всё по-взрослому: о спорте и искусстве, аналитика и курьёзы. Пятнадцатиминутки - о школьной жизни. Дарья Ерохина в медиахолдинг пришла одной из первых, пять лет назад. Сегодня девятиклассница - ведущая новостей.
Дарья Ерохина, ведущая канала «Перемена TV»: «Я думаю, что слово «звезда» - это очень громкое слово, мы здесь все только учимся, и я в том числе». 
Учиться помогает семья Кисель. «Мы старались, чтобы вы зачитались!» - их слоган и девиз.
Татьяна Кисель, главный редактор медиахолдинга Троснянской школы: «Я стараюсь не ломать стиль детей, потому что каждый должен сохранить свою индивидуальность, свою какую-то изюминку. Этим, наверное, и интересна и школьная газета, и школьное телевидение».

И за орфографию главред Татьяна Валентиновна ругать не будет. Ведь самые юные журналисты медиахолдинга едва научились писать, но уже публикуют свои впечатления о событиях, в которых участвовали, о добрых делах, которые совершили, и о мечтах, конечно.

А мечтой руководителя медиахолдинга Александра Геннадьевича был голубой экран. Он - преподаватель биологии, но верстка и монтаж - по его части. Телевизионщик-самоучка – так он себя называет. Мастерство работы за кадром познавал через Интернет.
Александр Кисель, руководитель медиахолдинга Троснянской школы: «Оборудование, в основном, своими силами покупали. У нас есть школьная пасека, вот на вырученные денежки нам помогли купить камеру сначала, потом фотоаппарат приобрели, диктофон». 
Они знают, что такое стэнд-ап, умеют делать репортажи и записывают интервью. Ну, а следующий выпуск школьных новостей они посвятят Дню всех влюбленных. Будет в выпуске и сюжет о визите нашей съемочной группы. А юные журналисты совсем скоро приедут на экскурсию в обновленную студию ГТРК «Орёл».




Надежда Невматулина
12 февраля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта