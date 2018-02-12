Новости версия для печати На 2,5 тысячи жителей – 50 журналистов Медиахолдинг Троснянской школы в этом году отмечает юбилей. Уже 5 лет они - повара информационной кухни района. Меню - сбалансированное и разнообразное: две газеты, сайт, выпуски новостей, студия мультипликации. Сюжеты выкладывают на сайте школы, а свежие номера газет разбираются, как горячие пирожки. В копилке наград – участие и победы во всероссийских и областных конкурсах и фестивалях.



Позывные школьного ТВ в Тросне ждут с нетерпением. Раз в месяц в эфире – «Перемена ТВ». Студия, хромакей, свет, камера – мотор! Здесь всё по-взрослому: о спорте и искусстве, аналитика и курьёзы. Пятнадцатиминутки - о школьной жизни. Дарья Ерохина в медиахолдинг пришла одной из первых, пять лет назад. Сегодня девятиклассница - ведущая новостей.

Дарья Ерохина, ведущая канала «Перемена TV»: «Я думаю, что слово «звезда» - это очень громкое слово, мы здесь все только учимся, и я в том числе». Учиться помогает семья Кисель. «Мы старались, чтобы вы зачитались!» - их слоган и девиз.

Татьяна Кисель, главный редактор медиахолдинга Троснянской школы: «Я стараюсь не ломать стиль детей, потому что каждый должен сохранить свою индивидуальность, свою какую-то изюминку. Этим, наверное, и интересна и школьная газета, и школьное телевидение».

И за орфографию главред Татьяна Валентиновна ругать не будет. Ведь самые юные журналисты медиахолдинга едва научились писать, но уже публикуют свои впечатления о событиях, в которых участвовали, о добрых делах, которые совершили, и о мечтах, конечно.



А мечтой руководителя медиахолдинга Александра Геннадьевича был голубой экран. Он - преподаватель биологии, но верстка и монтаж - по его части. Телевизионщик-самоучка – так он себя называет. Мастерство работы за кадром познавал через Интернет.

Александр Кисель, руководитель медиахолдинга Троснянской школы: «Оборудование, в основном, своими силами покупали. У нас есть школьная пасека, вот на вырученные денежки нам помогли купить камеру сначала, потом фотоаппарат приобрели, диктофон». Они знают, что такое стэнд-ап, умеют делать репортажи и записывают интервью. Ну, а следующий выпуск школьных новостей они посвятят Дню всех влюбленных. Будет в выпуске и сюжет о визите нашей съемочной группы. А юные журналисты совсем скоро приедут на экскурсию в обновленную студию ГТРК «Орёл».









Надежда Невматулина

12 февраля 2018 года







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