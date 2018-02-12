Новости версия для печати На Орловщине за минувшие выходные выявлен 21 водитель в состоянии опьянения Еще 8 водителей, которые вызвали подозрение у инспекторов ГИБДД, отказались проходить освидетельствование.



Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.





Орловское Информбюро

12 февраля 2018 года







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