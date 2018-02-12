Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 39 ДТП Среди них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



10 февраля около 9 часов утра водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», следовал по автодороге Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь, после чего отпущен домой.



10 февраля в 17:15 водитель, управляя автомобилем «Рено Лагуна», следовал по автодороге Орел-Тамбов-Хотетово-Гагаринка в направлении п. Хотетово, в районе третьего километра допустил наезд на фонарный столб, с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир (мужчина 1964 г.р.) получили травмы, госпитализированы.





Орловское Информбюро

12 февраля 2018 года







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