Сегодня в Орловской области за парты не сели 9700 школьников

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вторник
13.02.2018
0:20:57
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Сегодня в Орловской области за парты не сели 9700 школьниковКто-то из них болеет, кто-то – на незапланированных каникулах. В сорок одной школе области введен карантин по гриппу и ОРВИ.
На карантине – 10% региональных школ. Из них 17 – закрыты полностью: три школы в Орле, восемь – в Мценском районе, четыре – в Залегощенском, по одной – в Болховском и Шаблыкинском районах.
В областном центре учебный процесс приостановлен полностью в школах №№35, 37 и 21-м лицее. В девятнадцати школах «на карантине» отдельные классы.
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