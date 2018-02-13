Новости версия для печати В Орле завершилось открытое Первенство области по хоккею среди юношей Финальные встречи прошли на Ледовой арене в микрорайоне «Зареченский».



Подростки 2005-2006 годов рождения на лёд стали не так давно, но характер показали. В итоге «бронза» у хоккейного клуба «Орёл». За первое место боролись мценские «Гепарды» и краснозоренская «Заря». «Гепарды» обошли соперников за счетом 7:1.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Если не выращивать спортсменов, не давать им возможность заниматься спортом с малых лет, то никаких побед в большом спорте не будет». Открытое Первенство по хоккею – часть реализации федерального партийного проекта «Детский спорт» и программы «Клуб молодежной хоккейной лиги». Победители и призеры турнира получили кубки, медали и грамоты.





Надежда Невматулина

12 февраля 2018 года







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