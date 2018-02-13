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Два лицея орловской области вошли в список лучших 500 школ России 2017

Лицей №40 города Орла, отпраздновавший 25-летие в прошлом году, и ливенский лицей имени Булгакова – ставший новичком в списке лучших. Наш корреспондент Антон Киселёв узнал, благодаря чему орловские образовательные учреждения становятся первыми в России.

Это сейчас она - Ирина Евгеньевна, любимая учительница русского языка и литературы практически всех учеников 40-го лицея. Уже 21 год она посвящает себя детям. А в далёком 1992 году она сама ещё сидела за этими же партами. Ирина Евгеньевна Трошина - одна из первых выпускниц этого лицея. И в годы юности школьная жизнь покорила её настолько, что сейчас представить себя на другом месте она не может.
Ирина Трошина, учитель русского языка и литературы лицея №40: «Когда я окончила школу, у меня не было сомнений, куда мне идти. Естественно, педагогический институт. Таким хорошим задором заразили учителя, что я тоже решила стать учителем».
Задор, или своя аура, как отметил директор образовательного учреждения – фирменная фишка 40-го лицея. Здесь гордятся всеми – и выпускниками, добившихся высоких результатов в работе, и теми, кто вернулся в эти стены в качестве преподавателя, и ныне учащимися, чьи успехи помогли школе войти в топ-500 лучших школ России.

Рейтинг лучших школ России составляют специалисты Московского центра непрерывного математического образования. Основываются они исключительно на достижениях учеников – участие в олимпиадах, результаты всероссийских проверочных работ, экзаменов. Чьи либо рекомендации в расчёт не идут. А лицей № 40 в число лучших входит уже в третий раз. Причём в этом году он попал ещё и в топ-100 профильных учреждений.
Евгений Шатохин, директор лицея № 40 г. Орла: «У нас такой подход к обучению, чтобы они учились по лучшим учебно-методическим комплекса, которые признаны всем педагогическим сообществом нашей страны. У нас очень сильные преподаватели». 
В перечень лучших школ России 2017 вошёл ливенский лицей имени Сергея Николаевича Булгакова. В этом списке данное учебное заведение впервые. И также благодаря достижениям учеников на различных олимпиадах и их результатам в итоговой аттестации после девятого класса.


Антон Киселёв
12 февраля 2018 года

 


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