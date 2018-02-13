Новости версия для печати Андрей Клычков выразил соболезнования губернатору Оренбургской области Юрию Бергу 11 февраля самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, летевший из Домодедово в Орск (Оренбургская область), потерпел катастрофу в Раменском районе Подмосковья.



Андрей Клычков выразил соболезнования губернатору Оренбургской области Юрию Бергу.



Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области и все жители области выражают самые глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.



Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» разбился накануне в Раменском районе Подмосковья через 4 минуты после вылета из Домодедово. На его борту находился 71 человек. Все они погибли.



ГТРК «Орел» также присоединяется к соболезнованиям.





Татьяна Напольских

12 февраля 2018 года







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