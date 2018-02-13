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Орел присоединился к масштабной спортивной акции «Лыжня России»

В Медведевском лесу на лыжи одновременно встали больше двух тысяч поклонников активного зимнего отдыха.

«Лыжня России» в этом году на Орловской земле проходит уже в 10-й, юбилейный, раз.
Виктор Данилов, директор спортивной школы олимпийского резерва №10: «Лыжи – наиболее доступный вид спорта, трасса подготовлена, и все желающие получили массу положительных эмоций».
Принять участие в по-настоящему зимних соревнованиях пришли и те, кто только недавно встал на лыжи, и те, кто уже не первый десяток лет покоряет этот вид спорта. И если у «будущего России» цель - победить, то у тех, кто постарше, главное - эмоции от участия. Правда, дистанция у каждого была своя: те, кто только знакомится с этим спортом, прошли на лыжах выбирали между одним километром и тремя, а те, кто себя уже считают профессионалами бежали в диапазоне от 5 до 10 километров.

Поддержать спортсменов пришли и представители власти. Глава администрации города Александр Муромский уверен: такие мероприятия просто необходимы
Александр Муромский: «Наша молодежь берет в руки лыжи, выходит на лыжню, и возможно в будущем из некоторых участников сегодняшних соревнований вырастут настоящие чемпионы».
Закончился спортивный праздник награждением победителей и вручением подарков.


Юлия Опанасюк
12 февраля 2018 года

 


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