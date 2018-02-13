В Орле торжественно открыли мемориальную доску, орловскому купцу 1-й гильдии Ивану Леонтьевичу Левакову

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В Орле торжественно открыли мемориальную доску, орловскому купцу 1-й гильдии Ивану Леонтьевичу ЛеваковуВклад этого человека в экономику и культуру нашего края трудно переоценить. Он восстанавливал храмы, помогал библиотекам и гимназиям, построил в Орле немало зданий.
Иван Леваков не был коренным орловцем, он родился на Владимирской земле, работал в Москве, по свидетельству его родственников принимал участие в окончании строительства храма Христа Спасителя. В Орел он переехал в 1880-хх годах позапрошлого века. Был депутатом Думы Орла, гласным Орловского уездного земства, почетным старшиной второго купеческого собрания города.
Инициатором установки мемориальной доски явилась православная общественность Орла. Два года ушло на согласование и получение разрешения. Право открыть памятный знак предоставили правнучке купца, благотворителя и мецената - Ирине Петровне Туенковой.
Ольга Пантелеева, заместитель директора Орловского областного архива: «Я считаю, что открытие мемориальной доски Ивану Левакову - это очень большое событие, особенно для будущих поколений, чтобы они помнили людей, которые сделали для города очень много».
Место для памятного знака выбрали не случайно. В доме, где теперь располагается детская библиотека им. Крылова, находилось купеческое собрание. Кроме того, рядом был и Сретенский храм, который Иван Леонтьевич Леваков восстановил и перестроил на свои средства (сейчас на этом месте кинотеатр «Победа»).
Ирина Туенкова правнучка И.Л.Левакова: «Он выстроил бесплатный читальный дом, где была раньше столовая для бедных, он помогал бедным гимназистам. В Орле было женское епархиальное училище, он там почти все делал за свой счет».