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В Орле торжественно открыли мемориальную доску, орловскому купцу 1-й гильдии Ивану Леонтьевичу Левакову

Вклад этого человека в экономику и культуру нашего края трудно переоценить. Он восстанавливал храмы, помогал библиотекам и гимназиям, построил в Орле немало зданий.

Иван Леваков не был коренным орловцем, он родился на Владимирской земле, работал в Москве, по свидетельству его родственников принимал участие в окончании строительства храма Христа Спасителя. В Орел он переехал в 1880-хх годах позапрошлого века. Был депутатом Думы Орла, гласным Орловского уездного земства, почетным старшиной второго купеческого собрания города.
Ольга Пантелеева, заместитель директора Орловского областного архива: «Я считаю, что открытие мемориальной доски Ивану Левакову - это очень большое событие, особенно для будущих поколений, чтобы они помнили людей, которые сделали для города очень много».
Инициатором установки мемориальной доски явилась православная общественность Орла. Два года ушло на согласование и получение разрешения. Право открыть памятный знак предоставили правнучке купца, благотворителя и мецената - Ирине Петровне Туенковой.
Ирина Туенкова правнучка И.Л.Левакова: «Он выстроил бесплатный читальный дом, где была раньше столовая для бедных, он помогал бедным гимназистам. В Орле было женское епархиальное училище, он там почти все делал за свой счет».
Место для памятного знака выбрали не случайно. В доме, где теперь располагается детская библиотека им. Крылова, находилось купеческое собрание. Кроме того, рядом был и Сретенский храм, который Иван Леонтьевич Леваков восстановил и перестроил на свои средства (сейчас на этом месте кинотеатр «Победа»).


Эва Стасюлевич
12 февраля 2018 года

 


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