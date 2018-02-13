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С 1 марта в Орле изменится маршрут двух автобусов и одного троллейбуса

Изменения коснутся троллейбуса №5а, курсирующего сейчас по маршруту «Пер. Южный — Наугорское шоссе». По постановлению главы администрации, конечным пунктом этого маршрута с 1 марта будет не переулок Южный, а Железнодорожный вокзал .



Также скорректирована схема движения автобусного маршрута №28 «Мегакомплекс ГРИНН — ул. Цветаева», из которого исключено движение по пер. Бетонный . По новой схеме переулок Бетонный станет конечной остановкой маршрута №12 вместо ул. Планерной. Уточняем, что сейчас этот маршрут пролегает от ул. Цветаева до ул. Планерной.



Как пояснил Виталий Гришаков, и.о. начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта, маршрутная сеть скорректирована по итогам изучения пассажиропотока, и мониторинга обращений граждан.