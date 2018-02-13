На орловских дорогах станет больше разметки из термопластика

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вторник
13.02.2018
12:29:52
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На орловских дорогах станет больше разметки из термопластикаТакое поручение управлению городского хозяйства дал глава администрации Александр Муромский.
По рекомендации областной комиссии по безопасности дорожного движения разметку из термопластика необходимо в первую очередь нанести на перекрестках и пешеходных переходах в зоне расположения приборов фотовидеофиксации.
По поручению главы администрации все работы по нанесению разметки на дорогах областного центра должны быть выполнены до майских праздников.
Как сообщает сайт городской администрации, планируется разметить термопластиком следующие участки:
1. ул. 60 лет Октября — ул. М. Горького
2. ул. Октябрьская — ул. Ломоносова
3. ул. Октябрьская — ул. Игнатова
4. ул. Г. Родина — ул. Веселая
5. Карачевское ш. - ул. Васильевская
6. Московское шоссе — ул. Михалицына
7. ул. Московская — ул. Герцена
8. ул. Комсомольская — ул. Нормандия-Неман
9. ул. Московская — ул. Революции
10. ул. Московская — ул. Старо-Московская
11. ул. 5-я Августа — ул. 3-я Курская
12. ул. Московская — ул. Степана Разина
13. Кромское шоссе — ул. Машиностроительная
14. ул. Комсомольская — пер. Карачевский
15. ул. Мостовая — ул. 2-я Пушкарная
16. ул. Октябрьская — ул. Пионерская
17. ул. Раздольная — ул. Бурова
18. ул. Салтыкова Щедрина — ул. Полесская
19. Московское шоссе 120 (Прокуровка)
Пешеходных переход: ул.Р.Люксембург — ул. Черкасская.
Пешеходный переход: ул. Рощинская, 17.
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