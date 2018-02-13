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вторник
13.02.2018
12:29:37
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Госдума совместно с общественной организацией «Интеграция» запускает Всероссийский конкурс на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»Стать участниками конкурса могут молодые люди в возрасте до 30 лет.
Конкурс молодёжи, образовательных и научных организаций проводится ежегодно. Работы должны быть выполнены в форме творческого исследования по одному из предложенных направлений. Перечень тем представлен на сайте конкурса.
Данный тур считается заочным, его победители получат дипломы и смогут принять участие в очном туре — Всероссийском молодёжном форуме, который пройдёт с 22 по 24 мая и с 10 по 12 октября в Москве.
Прием заявок и работ осуществляется по электронной почте mzi21@mail.ru.
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