Новости версия для печати Госдума совместно с общественной организацией «Интеграция» запускает Всероссийский конкурс на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» Стать участниками конкурса могут молодые люди в возрасте до 30 лет.



Конкурс молодёжи, образовательных и научных организаций проводится ежегодно. Работы должны быть выполнены в форме творческого исследования по одному из предложенных направлений. Перечень тем представлен на сайте конкурса. Данный тур считается заочным, его победители получат дипломы и смогут принять участие в очном туре — Всероссийском молодёжном форуме, который пройдёт с 22 по 24 мая и с 10 по 12 октября в Москве. Прием заявок и работ осуществляется по электронной почте mzi21@mail.ru





Татьяна Дьяконова

13 февраля 2018 года







На главную страницу





