Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Без света и дорог. Как живут люди в двадцати километрах от Орла? - Блинами встречали, спортивным турниром провожали. Андрей Клычков побывал сегодня в Знаменском районе. - Следователи разбирают запутанную историю любви с трагическим концом. Молодую орловчанку подозревают в убийстве своего знакомого. - В региональном правительстве убыло. Андрей Клычков сократил должности двух руководителей управлений и заместителя председателя правительства. - «Заботливая школа» сегодня работала в Орле. В научно-клиническом медцентре им. Круглой началась региональная стажировочная сессия федерального проекта.

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Вести-Орёл

12 февраля 2018 года







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