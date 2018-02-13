Новости версия для печати Молодую орловчанку подозревают в убийстве своего знакомого – 24-летнего парня Как предполагают следователи, у парня и девушки была связь.



Подозреваемая отрицает свою причастность к убийству. Из показаний задержанной следует, что молодой человек скончался от естественных причин, а она, испугавшись последствий, попыталась скрыть его тело. И расчленила. Выводы будут после заключения судмедэкспертов.





Иван Суверин

13 февраля 2018 года







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