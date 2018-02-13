Новости версия для печати В Орловской области грузовик протаранил придорожное кафе ДТП произошло сегодня утром в Троснянском районе.



Сообщение о ДТП поступило на пункт связи МЧС в 9 часов утра. Как сообщает сайт главного управления МЧС по Орловской области, на 437-м километре автодороги М-2 «Крым» водитель автомобиля «Вольво» допустил столкновение с придорожным кафе. Пострадавших нет. На месте ДТП работали силы и средства МЧС в количестве пяти человек, двух единиц техники.

Фото с места происшествия.







Орловское Информбюро

13 февраля 2018 года







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