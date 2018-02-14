Новости версия для печати Орловские каратисты подарили сборной России три медали В начале февраля Олимпийский парк города Сочи впервые принял юношеское Первенство Европы по каратэ. Здесь и заявили о себе спортсмены из Орла.



Побороться за главные трофеи Старого Света приехали спортсмены из 45 стран. В состав сборной России вошли трое орловских спортсменов. Все они воспитанники спортивной школы «Орёл-Карат». Напомним, что Асиман Мамедов не смог продолжить борьбу на турнире из-за травмы. Двое других юниоров вернулись с медалями. Пятнадцатилетний Сергей Калинин взял «золото». Сергей Калинин: «Это стало неожиданностью. Но я стремился к этой победе. Я настраивался перед соревновательным днём, во время. И я очень счастлив, что выиграл золотую медаль». Также отличился Андрей Антонов, который впервые вошёл в состав сборной России и отвоевал в поединке с бельгийцем бронзовую медаль. Тренер Алексей Панкратов особо отмечает это достижение, зная, какой тернистый путь прошёл воспитанник. Алексей Панкратов: «Бронза» – это огромный успех для Андрея. Никто её не ожидал, никто не ставил на то, что он выиграет медаль, что он будет бороться и сделает это так уверенно, как он это сделал. Я думаю, что эта «бронза» даст ему огромный толчок для развития в будущем». Третью награду в копилку российской сборной принёс директор «Орёл-Карата» Олег Кошелев. Серебряный знак Европейской федерации каратэ – это его третья медаль за 15 лет судейской карьеры. Олег Кошелев: «Самое, наверное, сложное, самое запоминающееся – это были экзамены, которые я сдавал на протяжении девяти лет, чтобы получить данное звание. Каждый экзамен - это каждый раз волнение, стресс и переживания, как у ребят, которые выходят на сами поединки». Этим летом команда отправится на кубок мира в Хорватию, где спортсмены планируют проявить своё мастерство с новой силой.





Нина Золотухина

13 февраля 2018 года







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