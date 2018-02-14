Новости версия для печати Орловские депутаты предлагают усилить ответственность за нарушения в предпринимательской деятельности Они готовят инициативу, с которой планируют выйти в Госдуму.



Так, на данный момент штрафы для нелегалов значительно ниже, чем для тех, кто работает легально. При нарушении тем, кто вышел из тени, приходится платить сумму в разы больше.

Валентина Остроушко, председатель комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям орловского Облсовета: «Коллега легализовал свой бизнес, и у него как раз и начались все проблемы. Потому что нелегальный бизнес набирал обороты, а к нему, наоборот, применялись штрафы, штрафы доходили до 10 тысяч рублей. А за выход нелегального такси всего – 500 рублей». Члены комитета Облсовета уверены, что усиление административной ответственности за правонарушения приведет к легализации бизнеса.



По информации регионального УМВД, в прошлом году в области было выявлено больше 350 административных правонарушений предпринимателям, которые работали без лицензии.





Анна Вайсергисер

13 февраля 2018 года







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